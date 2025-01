Ilfattoquotidiano.it - Renault, il numero uno del marchio Fabrice Cambolive: “Con Twingo abbiamo fatto un salto in avanti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Modelli giusti al prezzo giusto, con il gusto di un passato – oggettivamente migliore – per quanto reinterpretato con la grande offerta tecnologica di oggi. Ma soprattutto veloci ad arrivare sul mercato. E a vincere, nelle vendite, come nei premi., 56 anni, dal febbraio 2023uno delè il braccio armato del grande visionario, Luca de Meo, non nasconde l’orgoglio per il secondo titolo consecutivo di all’Auto dell’Anno vinto da5 E-tech Electric, dopo quello dello scorso anno di Scenic E-Tech Electric. Facendo finta di dimenticare che il tris potrebbe già essere in rampa di lancio con quel gioiello esposto nella versione quasi di serie al salone di Bruxelles e che risponde al nome di Twing E-Tech Electric. E proprio di(ma non solo)chiacchierato cone il direttore del Prodotto, Bruno Vanel.