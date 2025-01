Liberoquotidiano.it - "Rapporti sessuali con il marito": Jannik Sinner, la sentenza-Brian Harris cambia tutto

“No Fault or neglicence”, che dall'inglese significa “Nessuna colpa o negligenza”. E così, secondo ladel Tas di Losanna, la canadese, protagonista nel curling, è stata assoluta per non essersi dopata. La stessa che in passato aveva ricevuto una sospensione di quattro anni dopo essere risultata positiva al Ligandrol, un integratore che stimola la produzione di testosterone, che aumenta la massa muscolare e riduce quella grassa, molto utilizzato dai culturisti. La giocatrice di Winnipeg aveva fatto ricorso al tribunale di Losanna e dopo 11 mesi di stop si è vista annullare la squalifica, riuscendo a dimostrare di essere stata contaminata attraversocol, che ne faceva uso senza averlo mai comunicato e senza mai essersi preoccupato del fatto che la sostanza potesse essere veicolata anche attraverso lo scambio di fluidi corporei.