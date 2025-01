Ilgiorno.it - Palio di Legnano, le corse di addestramento saltano? No a Furato, forse si torna allo Stadio Mari

(Milano), 15 gennaio 2025 – Nientedialdi. Questo sembra essere lo scenario più concreto dopo le riunioni fra le contrade e soprattutto la scarsa programmazione di un appuntamento che, soltanto lo scorso anno, sembrava puntare tutto sullo"Giovanni" dicome quartier generale. Invece lo scarso appeal dell'evento (poche centinaia di spettatori per i due eventi in programma nel 2024) ed il costo alto dell'organizzazione, avevano di fatto dirottato il tutto altrove per il 2025. Messa ormai da parte la storica collaborazione con il Centro Ippico Etrea e con La Stella, era emersa mesi fa la volontà di cercare una pista altrove, in particolare a. Ebbene i problemi logistici e soprattutto di programmazione anche per il futuro (un investimento per almeno 5 anni senza garanzie) hanno di fatto archiviato questa soluzione che attualmente è già stata cestinata.