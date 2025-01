Ilrestodelcarlino.it - Muore mentre fa un esame in ospedale: aperta un’indagine

Bologna, 15 gennaio 2025 – Doveva effettuare un’operazione cardiaca e si stava sottoponendo a degli esami prima di sottoporsi all’intervento, quando sono sopraggiunte delle complicazioni e la donna è morta. E’ successo all’Maggiore di Bologna il 9 gennaio scorso. La figlia e il compagno della 61enne hanno così presentato un esposto alla Procura, motivo per cui il pm Andrea De Feis ha apertoper appurare quanto accaduto ine accertare le cause della morte della donna che abitava a Monterenzio, nel Bolognese. Il ricovero al Bellaria La 61enne, l'8 gennaio era stata ricoverata all'Bellaria per svolgere alcuni accertamenti preliminari dopo che le era stato riscontrato un problema cardiaco in seguito al quale si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico in merito ad una calcificazione dell'aorta.