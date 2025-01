Mistermovie.it - Mister Movie | La seconda stagione di Squid Game entra nella lista delle 3 più viste di Netflix

Il fenomeno globalecontinua a battere record e a conquistare milioni di spettatori. Dopo il trionfo dellainaugurale, la serie ha ricevuto un meritato via libera per una, che ha subito catturato l’attenzione degli utenti di. Fin dalla sua anteprima,2 ha raggiunto cifre impressionanti, consolidandosi come uno degli show più seguiti sulla piattaforma.Un Debutto Sfolgorante: Numeri da Capogiro per2Il 26 dicembre 2024 è stata la data di debutto delladisu, che ha immediatamente registrato oltre 68 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. Questo ha fatto della2 la più grande apertura di sempre sulla piattaforma, attestandosi subito tra le produzioni più popolari di