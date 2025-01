Oasport.it - Mattia Casse ancora velocissimo in prova a Wengen, bene Innerhofer, più indietro Paris

Ryan Cochran-Siegle è il più veloce nella secondadi discesa a. Lo statunitense, sceso con il pettorale n.14, ha fatto registrare il miglior tempo in 2:25.54, facendo in particolar modo la differenza nella parte centrale del Lauberhorn e mettendosi alle spalle per 26 centesimi il sorprendente norvegese Adrian Smiseth Sejersted che è arrivato in seconda piazza scendendo con il 30.buone indicazioni perche, dopo il terzo posto di ieri a 46 centesimi dal canadese Cameron Alexander, oggi bissa giungendo a 0?49 di ritardo nei confronti di Cochran-Siegle facendo benissimo specialmente nella parte alta di pista: la conferma che nelle gare di venerdì e sabato il piemontese può puntare almeno al podio.anche Christofche ieri aveva concluso nei primi dieci e anche oggi fa lo stesso: il veterano nativo di Brunico è settimo a 1?26 di ritardo dalla testa, appena dietro a Vincent Kriechmayr che è quarto a 0?97 e alla coppia al quinto posto formata da Wiley Maple e Franjo von Allmen a 1?24.