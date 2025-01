Terzotemponapoli.com - Lukaku: “Napoli, mi sto divertendo tantissimo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

In un’intervista esclusiva a Radio CRC, Romeluha parlato della sua esperienza al, della Serie A e dei suoi rapporti con alcuni dei suoi allenatori e compagni di squadra. L’attaccante belga ha mostrato un forte legame con la città partenopea, ma ha anche condiviso aneddoti personali che rivelano la sua personalità e la sua carriera.Un Legame Speciale consi è dichiarato entusiasta della sua esperienza a, sia dal punto di vista professionale che personale. “Una situazione molto bella per me e per la mia famiglia,” ha detto, sottolineando l’importanza di vivere in una città dove il calcio è una passione condivisa. “Mi stotanto con i miei compagni e con chi mi dà i consigli per vivere in questa bella città,” ha aggiunto l’attaccante. La vittoria e i buoni risultati della squadra, come la posizione in classifica, contribuiscono ad accrescere il suo entusiasmo.