La ragazza della palude, Zelig o Chi l’ha visto? La tv del 15 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 15, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La”.Abbandonata dalla madre e dai fratelli, la piccola Kya cresce, in una casa nella, sola, con un padre violento, anch’egli destinato a sparire. Mentre gli abitantivicina cittadina la deridono e la ignorano, lacresce costruendosi un mondo tutto suo. Anni dopo Kya è attratta da due giovani ragazzicittà. La loro frequentazione le fa scoprire cose nuove e sorprendenti, ma quando uno dei due viene trovato morto, Kya è considerata la principale sospettata. Solo l’avvocato in pensione, Tom Milton, si offre di aiutarla durante il processo che getterà luce sui rapporti di Kya con i due spasimanti.La comicità sarà protagonista su Canale5 dove alle 21.30 prenderà il via la nuova stagione di “”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.