La ragazza della palude | la vera storia che ha ispirato il film

La: lache hailLache haLa(qui la recensione) è diversa da quella proposta dal, ma vi sono comunque alcuni elementi comuni che non possono essere ignorati. Come noto, ildel 2022 ha adattato l’omonimo romanzo best-seller del 2018 di Delia Owens, che pur essendo un romanzo di fantasia vanta un forte legame con la vita realeOwens. Il racconto ha per protagonista Kya (Daisy Edgar-Jones), accusata di aver ucciso il suo ex fidanzato violento, Chase Andrews. Kya è unache vive nella Carolina del Nord ed è costretta a crescere da sola fin da piccola. Sebbene sia completamente ostracizzata dalla città, ottiene l’attenzione di due uomini, Tate e Chase.Dopo la morte di Chase, Kya viene dunque accusata di omicidio, ma Lasi conclude con la sua assoluzione.