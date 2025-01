Bergamonews.it - La Fratelli Testa acquisisce la Cava di Palosco: “Fondamentale per disponibilità e continuità di fornitura”

Leggi su Bergamonews.it

Ladipassa allasrl: è la stessa società con sede a Ghisalba, che si occupa principalmente di calcestruzzo, ad annunciare l’acquisizione, destinata ad avere un’importanza centrale per laproduttiva dei prossimi anni.L’operazione è stata perfezionata a inizio anno in società con CarBa srl, impresa specializzata in opere stradali e infrastrutturali chiavi in mano: l’acquisto delladiporta in dotazione un sito di circa 600mila metri quadrati, attivo ormai dagli anni Sessanta e situato a nord della confluenza del torrente Cherio nel fiume Oglio, nel mezzo della pianura bergamasca.disrl si occupa della produzione e vendita di inerti e mistone naturale (tout venant) e del conferimento di terre e rocce da scavo per il ripristino ambientale delle aree di coltivazione, nel rispetto dei valori limite di CSC (concentrazioni soglie di contaminazione) delle colonne A (siti ad uso pubblico, privato e residenziale) e B (siti ad uso commerciale e industriale) presenti nella Tabella 1 del D.