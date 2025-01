Ilgiorno.it - La Brianza brucia il suo Falò. Tutte le iniziative, fra trippa e cortei

Il fuoco e le frittelle, le salamelle e l’immancabile vin brulè, che in qualche caso sarà accompagnato dalla musica. E poi i trattori, lae i salumi artigianali. Un tuffo all’indietro nelle tradizioni dellacontadina, un ritorno alle radici del territorio rinverdite da associazioni e gruppi locali. Venerdì in più d’un comune brianzolo si accenderanno idi Sant’Antonio, che un tempo servivano a purificare il terreno agricolo dalle scorie del raccolto precedente e che funzionavano anche da buon auspicio per il nuovo anno appena iniziato, simboleggiando la volontà di abbandonare ciò che apparteneva al passato e di rinnovarsi per il futuro. A Sovico l’appuntamento sarà dopodomani alle 18 in via Guido Rossa: qui il Gruppo Cascina Greppi e la Pro Loco, assieme all’Avis e al Gruppo folkloristico Firlinfeu “La Primavera“, animeranno la serata attorno al fuoco, colacceso dai bambini e accompagnato da un aperitivo.