Kalinskaya dietrofront su Sinner | si è tradita con le sue stesse mani

Annal’ha fatta grossa: non avrebbe dovuto indossarli.I social e la stampa hanno parlato di saluto gelido. Difficile stabilire se sia stato effettivamente gelido o meno, però, considerando che di questo saluto non abbiamo testimonianze, ma solo foto. Una foto che li ritrae in procinto di salutarsi, sì, ma che nulla dice circa la “temperatura” del gesto di Jannike di Annasu: si ècon le sue(AnsaFoto) – Ilveggente.itCerto è che qualcosa è cambiato da quando, durante lo scorso mese di agosto, i due si sono baciati sulle labbra in mondovisione, al momento di festeggiare il titolo vinto da lui agli Us Open. Sono più freddi, adesso, davanti alle telecamere, ma questo non vuol dire necessariamente che abbiano rotto e che abbiano deciso di prendere due strade diverse.