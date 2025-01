Tvplay.it - Juventus, fissato il prezzo: Giuntoli pronto al blitz

La, dopo aver preso Alberto Costa e Kolo Muani, vuole regalare a Motta un centrale difensivo. I piani di.Non vuole fermarsi la. Il club, nelle scorse ore, ha piazzato i primi due colpi di mercato volti a rafforzare la rosa e fornire maggiori opzioni a Thiago Motta. A Torino, ieri, è sbarcato Alberto Costa prelevato per 12 milioni dal Vitoria Guimaraes mentre oggi, all’aeroporto di Caselle, atterrerà Randal Kolo Muani proveniente dal Paris Saint Germain che ha dato via libera al prestito secco fino al termine della stagione. Il prossimo passo, adesso, consisterà nel prendere due difensori in grado di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer e Juan Cabal.ilal– TvPlay.it (Ansa)Diversi i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano, messosi alla ricerca di elementi di comprovata qualità adatti allo stile di gioco praticato da Motta.