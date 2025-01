Romadailynews.it - Incendio in un garage ad Artena, soccorsi neonato e anziano

in unall’interno di una palazzina di otto appartamenti in via Torretta, nel comune di, Citta’ metropolitana di Roma. A bruciare, alle 18:30 di ieri, un’autovettura, probabilmente per cause accidentali. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri della locale stazione e quelli del nucleo Radiomobile della compagnia di Colleferro.Un bimbo di 20 giorni, unipovedente ed una persona con difficolta’ di deambulazione, sono statidai militari. A titolo precauzionale, per l’inalazione dei fumi, ile’ stato portato al pronto soccorso di Palestrina mentre a Colleferro sono stati portati 2 militari della stazione di.Tre famiglie, infine, sono state evacuate.Agenzia Nova