Il calciomercato. Meister, il prestito è per un anno intero. Candela? Giorni di riflessione per la fascia

Accordi bretoni, stalli in laguna e voci dalla terra dei tulipani. Si divide così ilnerazzurro, entrato nel vivo della terza settimana di trattative. Si comincia da oltralpe. La società del Rennes ha fatto ieri luce sugli accordi che riguardano ilcon diritto di riscatto del colosso di Copenaghen Henrik. Il giocatore non rimarrà inal Pisa per sei mesi, bensì per un, secondo il comunicato ufficiale della società transalpina, fino a gennaio 2026. Di conseguenza eventuali riscatti saresercitati nel corso di un altrofiscale, il prossimo. Come era emerso neiscorsi infatti il Pisa lavorava ad un accordo di lunga durata per poter preparare l’acquisto del giocatore scommettendo in parte anche sui risultati della squadra.ieri è stato anche protagonista di una storia instagram a colloquio con il connazionale Lind che ha commentato così il suo approdo in città: "C’è un’altra torre a Pisa".