Gli stipendi in Italia crescono del 35% le professioni in cui si guadagna di più

La società di consulenza Wtw ha diffuso un report sull’aumento degliinnel corso del 2024. Le retribuzioni sono aumentate nel nostro Paese del 3,5%, che si trasforma in un aumento reale del 2,4% al netto dell’inflazione, attestatasi quest’anno all’1,1%. I dati sono positivi, ma più bassi delle aspettative della stessa Wtw.A crescere maggiormente sono glidi quadri e impiegati, mentre sul lungo periodo sono i dirigentini ad aver visto aumentare maggiormente la loro retribuzione. Rimangono molto basse invece quelle dei lavoratori alla prima esperienza e dei neolaureati.gliinI dati rilevati da Wtw confermano una leggera ripresa delle retribuzioni in. La società non ha eseguito un’analisi sistematica, ma ha comunque preso un campione rappresentativo dei lavoratorini.