Gli incidenti non aumentano ma il costo dell’rc auto sì A novembre + 66% rispetto ad un anno prima a Roma + 10%

Ilfattoquotidiano.it - Gli incidenti non aumentano ma il costo dell’rc auto sì. A novembre + 6,6% rispetto ad un anno prima (a Roma + 10%)

Di nuovo in aumento, e ben oltre l’inflazione per le assicurazioni rc. Lo scorso, comunica l’Ivass (l’Istituto di vigilanza sul settore) costavano in media il 6,6% in più dell’. Tolto l’effetto inflazione si tratta di un rincaro del 5,3%. Ildelle polizze è invece risultato stabilead ottobre, con un valore medio di 416 euro. Per gli assicurati inclasse, l’aumento su base annua è del 6% mentre per quelli appartenenti a classi di merito peggiori l’incremento è del 9%.Le differenze tra la province sono e rimangono notevoli: a Napoli si pagano mediamente 258 euro in piùad Aosta, 600 euro contro 342, con un differenziale che si amplia del 4,2%2023. A Milano ilmedioè di 404 euro, adi 487, a Palermo di 401 euro.