Ilnapolista.it - Garnacho allo United guadagna quanto Kvaratskhelia al Napoli ma il club chiede 80 milioni (Gazzetta)

alma il80)Ladello Sport fa il punto sulla trattatival’argentino individuato da Conte e Manna per sostituire Kvara ormai del Psg.Scrive la:Il giocatore ha aperto all’ipotesi, forse anche stuzzicato dall’idea di poter diventare grande nello stadio intitolato al mito di ogni argentino.a Manchesterprendeva Kvara ae l’ingaggio non è certo un problema. Il muro, semmai, è rappresentato dalla richiesta dello: 80. Già, perché i Red Devils devono fare cassa per rientrare nei paletti del fair play finanziario e non hanno intenzione di fare sconti, soprattutto per un 2004 dal potenziale enorme. A queste cifre, ovviamente, non c’è trattativa.