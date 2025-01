361magazine.com - Arriva “Diva Futura”, il nuovo film con Pietro Castellitto

Nelle sale dal 6 febbraioÈ stato diffuso il trailer didi Giulia Louise Steigerwalt. Nel cast ci sono, Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordi?, Davide Iachini e Marco Iermanò.Ilè andato in scena, in Concorso alla 81ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.è prodotto da Matteo Rovere, è una produzione Groenlandia e Pipercon Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 6 febbraio, distribuito da Piper.La pellicola è scritta da Giulia Louise Steigerwalt, la fotografia è a cura di Vladan Radovic, il montaggio di Gianni Vezzosi, la scenografia di Cristina Del Zotto.Le musiche originali sono di Michele Braga, i costumi di Andrea Cavalletto, il trucco di Alessandra Vita, le acconciature di Donatella Borghesi, il casting di Sara Casani.