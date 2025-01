Liberoquotidiano.it - Alimenti, Cittadinanzattiva: "Al via progetto per nutrizione sostenibile e lotta a sprechi"

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Aumentare la consapevolezza dei consumatori relativamente ai temi dell'alimentazione, dell'importanza delle filiere sostenibili e circolari, della corretta informazione, della sicurezza alimentare e dellaagli. Fare leva sul cambiamento prima individuale e poi collettivo per contribuire alla promozione di modelli di produzione e consumo socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibili: questi gli obiettivi della seconda edizione di “agli”, ildilanciato oggi in un evento dedicato nel contesto della fiera “MARCA 2025” a Bologna e realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca EngageMinds HUB dell'Università Cattolica e il supporto non condizionato dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma