Lettera43.it - Ue, l’ex premier polacco Mateusz Morawiecki è il nuovo presidente di Ecr

Dopo oltre quattro anni alla guida del partito dei Conservatori e riformisti europei, Giorgia Meloni ha passato il testimone al. La decisione è stata ufficializzata durante il Council del partito, riunito a Bruxelles, dove i 45 delegati hanno votato per il. La successione, già anticipata nei mesi scorsi, era stata simbolicamente avallata dalla stessa Meloni durante l’evento Atreju, in cui aveva manifestato sostegno per il politico. La leader di Fratelli d’Italia si è collegata in videoconferenza con Bruxelles per augurare al suo successore «buon lavoro». I vicepresidenti scelti dal Consiglio di Ecr sono Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles, la francese Marion Marechal e il rumeno George Simion.Articolo completo: Ue,è ildi Ecr dal blog Lettera43