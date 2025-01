.com - The Weeknd posticipa l’uscita dell’album Hurry Up Tomorrow

TheUpalla luce della tragedia che sta colpendo la popolazione di Los Angeles, città molto cara all’artistaThediUp, uno degli album più attesi degli ultimi mesi, a venerdì 31 gennaio 2025. È l’artista più ascoltato al mondo e ha tenuto il mondo della musica con il fiato sospeso in attesa della data di uscita del suo nuovo e largamente preannunciato album, ma alla luce della tragedia che sta colpendo la popolazione di Los Angeles, città molto cara all’artista, Theposticipa l’uscita del progetto e annulla il concerto evento di lancio previsto il 25 gennaio al Rose Bowl di Pasadena.L’artista ha così annunciato la notizia attraverso i suoi canali social: «Per rispetto e preoccupazione per le persone della contea di Los Angeles, annullo il concerto del Rose Bowl originariamente programmato per il 25 gennaio.