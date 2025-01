Oasport.it - Snowboard, Aaron March vince a Bad Gastein: “Volevo dimostrare di essere ancora competitivo”

Leggi su Oasport.it

ha vinto il PSL di Bad, prova valida per la Coppa del Mondo di. L’azzurro si è imposto in terra austriaca, conquistando così il quarto successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Il 38enne di Fiè allo Sciliar ha regolato il padrone di casa Andreas Promegger nell’atto conclusivo, dopo aver avuto la meglio su Caviezel, Yankov e Winters negli altri turni del tabellone a eliminazione diretta.Il nostro portacolori, al secondo podio stagionale dopo la seconda piazza conquistata a Cortina d’Ampezzo, ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È grandioso. Amo particolarmente questa pista e questo posto. Ho dato tutto quello che potevo, è stata una grande gara e sono contento di come ho raggiunto questo appuntamento, dopo qualche problema in gigante nelle ultime uscite.