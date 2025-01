Liberoquotidiano.it - Pupo, una montagna di soldi e vizi da "pascià": ecco cosa chiede per un evento in Russia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Hai capito,? Il cantante torna inper un'esibizione privata con un cachet sensazionale. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera, secondo cui il cantante avrebbe avanzato richieste pesantissime per prendere parte a un. Si parla di ben 4 milioni di rubli, che equivalgono a quasi 35 mila euro, come compenso per la sua performance. Ma non è tutto: al cachet si aggiungono una serie di condizioni specifiche che testimoniano l'attenzione ai dettagli – e ai comfort – dell'artista. Oltre aiavrebbe preteso una serie di “extra” per garantirsi un'esperienza all'altezza delle sue aspettative. Tra le condizioni citate dal Corriere, spiccano alcuni "diktat" culinari, come la presenza in camerino di prosciutto di Parma e whisky Chivas Regal. Ma le spese a carico del cliente non finiscono qui: il cantante ha richiesto viaggio, vitto e alloggio in una suite deluxe di un hotel a cinque stelle.