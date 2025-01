Piazza San Pietro, che fine farà l’Albero di Natale?

Leggi su Funweek.it

didiSansta per salutare la città!Ma che? Dopo le critiche e le petizioni, il comune di Ledro, che ha donato l’abete, ha deciso di dare una seconda vita al prezioso legno.Invece di finire in discarica, il tronco delverrà trasformato in opere d’arte uniche. In collaborazione con Ledro Land Art, un parco d’arte a cielo aperto, il comune organizzerà un concorso di scultura. Le opere create saranno poi esposte all’interno del parco, diventando parte integrante del paesaggio.Questa scelta non solo valorizza l’abete, ma promuove anche l’economia circolare e la sostenibilità. Il legno, una risorsa naturale preziosa, viene così reimpiegato in modo creativo, dando vita a nuove opere d’arte.L’iniziativa di Ledro dimostra come sia possibile trasformare una polemica in un’opportunità per promuovere la cultura, l’arte e la sostenibilità.