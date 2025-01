Terzotemponapoli.com - Napoli-Kvara, Conte in versione ‘gestore’…

verso l’addio al: di seguito un articolo di Raimondo De Magistris tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Alzi la mano chi sabato mattina si aspettava una pesante sbottata di Antonioin conferenza stampa. Dopo che la scorsa settimana era ufficialmente esploso il casotskhelia, dopo che il georgiano aveva (ri)chiesto la cessione e ilaperto alla stessa, in molti erano pronti a scommettere su unadell’Antonio furioso alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Io di sicuro. In fondo avrebbe avuto anche motivi validi per farlo: ilè primo in classifica, sta lottando alla pari con Inter e Atalanta per lo Scudetto e in una finestra di calciomercato in cui aveva chiesto di migliorare la rosa la società potrebbe privarlo del miglior giocatore a disposizione.