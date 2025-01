.com - Mostra “A Maltese Artist in Rome” dal 22 gennaio all’11 febbraio 2025

Malta Tourism Authority, l'ente di promozione turistica di Malta, comunica l'allestimento della mostra dell'artista Antonio Sciortino dal titolo "A Maltese Artist in Rome". La mostra, curata dal Dr. Sandro Debono, presenta una selezione di disegni, schizzi, progetti e studi preparatori per il Monumento al Milite Ignoto, provenienti dalla collezione personale di Antonio Sciortino, uno dei più grandi scultori maltesi del XX secolo. Il progetto, di cui è possibile ammirare una riproduzione in 3D, non rappresenta solo un tributo ai caduti, ma anche una riflessione universale sulla memoria, sul sacrificio e sulla pace. 22 gennaio – 11 febbraio 2025. Ingresso gratuito dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Palazzo Firenze Società Dante Alighieri Piazza di Firenze, 27 – Roma