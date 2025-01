Mistermovie.it - Mister Movie | Big Daddy 2 si farà? Il Sequel di Un papà speciale con Adam Sandler

I fan die del classico del 1999 Bighanno avuto un momento di euforia quando un nuovo poster, apparentemente autentico, ha iniziato a circolare online, lasciando intendere che unfosse in lavorazione. Con la presenza di Cole Sprouse, che avrebbe interpretato un giovane padre in un contesto emozionale e comico, le aspettative erano alte. Tuttavia, si è presto scoperto che il poster era opera di un fan creativo, senza alcuna conferma ufficiale da parte degli studios.Il poster di Big2 Unè vero?Il 12 gennaio 2025, un’immagine che sembrava promuovere Big2 è stata pubblicata su Facebook, attirando l’attenzione degli appassionati. Il poster raffiguravae Cole Sprouse in un contesto familiare, con la vibrante New York sullo sfondo.