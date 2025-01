Unlimitednews.it - Mafia, estorsioni e droga. Blitz contro le cosche di Agrigento

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale die di Caltanissetta, hanno eseguito a un Ordinanza di Misure Cautelari Personali emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Anti– nei confronti di 51 indagati (in parte già ristretti in carcere), tutti cittadini italiani. Sono accusati di appartenere all’organizzazione mafiosa denominata “cosa nostra”, di far parte di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altro. Nei confronti dei 51 indagati, dei quali fanno parte anche tutti i 24 soggetti colpiti lo scorso mese di dicembre dal provvedimento di fermo di indiziati di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antidi Palermo, per 36 di loro è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre per i restanti 15 la misura cautelare degli arresti domiciliari.