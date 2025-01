Formiche.net - L’eredità di Trieste e la lezione per le città globali del futuro. La riflessione di Volpi

Nel 1719, l’imperatore Carlo VI dichiaròporto franco, trasformandola in uno snodo cruciale del commercio europeo. Da quel momento, lacrebbe rapidamente come centro internazionale, attirando mercanti e imprenditori da tutto il continente. La sua pianta urbana rifletteva questa evoluzione: dall’alto appariva razionale e geometrica, ma a livello stradale gli edifici rivelavano influenze architettoniche eterogenee, portate da comunità greche, ebraiche, slave e britanniche.A, le frontiere urbane si spostavano con il mutare dei flussi migratori ed economici. I quartieri venivano riconfigurati al ritmo delle dinamiche internazionali: una rete di confini mobili che definivano il valore degli spazi e la loro funzione economica. Questo modello storico offre un’importante chiave di lettura per comprendere come, oggi, le frontiere – fisiche, economiche e tecnologiche – continuino a spostarsi, con conseguenze su scala globale.