Quotidiano.net - La rabbia della ministra: "Passi indietro di decenni". Interrogazione a Nordio

Elementi "preoccupanti" nella sentenzaCorte d’Assise di Modena nei confronti di Salvatore Montefusco, che ha ucciso Gabriela Trandafir e sua figlia Renata. Le motivazioni "ci portanodi" e "inducono a credere che possa esistere una giustificazione per chi compie un femminicidio". Mentre "non c’è mai un motivo giustificabile per chi uccide una donna". La politica va all’attacco del la presidente estensore Ester Russo e degli altri togati che il 9 ottobre hanno riconosciuto le attenuanti generiche all’uomo e lo hanno condannato a trent’anni evitandogli l’ergastolo. LA"Nella sentenza ci sono elementi assai discutibili e certamente preoccupanti", che rischiano di produrre "un arretramento nella lotta per fermare i femminicidi e la violenza maschile contro le donne", dice laFamiglia e delle pari opportunità Eugenia Roccella.