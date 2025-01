Metropolitanmagazine.it - La proprietaria della casa di Carrie Bradshaw è stanca dei fan di Sex and The City

Nonostante il primo episodio di Sex and Therisalga al 1998, la serie cult degli anni Duemila resta amatissima, sia da chi l’ha vista e “vissuta” appieno durante la messa in onda, sia dalle nuove generazioni, attirate anche dallo spin-off And Just Like That. .Come il titolo suggerisce, New York gioca un ruolo fondamentale nelle vicende delle quattro protagoniste, diventando a tutti gli effetti un personaggio.Per questo motivo, da decenni i fan compiono dei veri e propri pellegrinaggi nei luoghi simbolo del telefilm, da Magnolia Bakery alla leggendaria boutique di Manolo Blahnik sulla cinquantaquattresima strada. Tra le mete più ambite dagli estimatori dello show, naturalmente, c’è anche l’abitazione di, interpretata da Sarah Jessica Parker. Qualcuno, però, non è contento dell’attenzione suscitata dall’appartamento di 66 Perry Street, nel West Village di Manhattan: la sua