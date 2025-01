Ilveggente.it - I pronostici di martedì 14 gennaio: Serie A, Premier League e Bundesliga

di14: ci sono due recuperi diA e i turni infrasettimanali di.Il girone di andata diA si chiude ufficialmente con i recuperi delle partite posticipate per la Supercoppa Italiana: oggi scenderanno in campo Como-Milan e Atalanta-Juventus. I rossoneri del nuovo allenatore Sergio Conceicao dopo avere mostrato il trofeo conquistato in Arabia Saudita ai propri tifosi non sono andati oltre un deludente pareggio in casa contro il Cagliari.In ottica qualificazione alla prossima Championsc’è da accelerare e in casa del Como privo dell’infortunio Nico Paz i tre punti sarannno obbligatori.Idi14A,(LaPresse) – IlVeggente.it Nell’altro recupero si sfidano Atalanta e Juventus, uscite con le ossa rotte dalla Supercoppa Italiana: il cammino dei nerazzurri e dei bianconeri si è fermato in semifinale contro le due milanesi (l’Inter ha prevalso sulla squadra di Gian Piero Gasperini, il Milan invece ha battuto in rimonta gli uomini di Thiago Motta).