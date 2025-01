Ilrestodelcarlino.it - "Gli alunni della Malaspina andranno all’ex Banca d’Italia"

Più di otto anni. Tanto è ormai trascorso del terremoto del 2016, che mise in ginocchio anche Ascoli provocando tanti danni agli edifici pubblici. Pertanto, nei prossimi dodici mesi il Comune cercherà di ‘mettere a terra’ i vari progetti relativi alla ricostruzione post sisma. Su tutti, quelli legati alle scuole. "Procede bene l’intervento alla ‘Falcone-Borsellino’ e a settembre i ragazzisi trasferiranno nell’immobile dell’exin attesa dei lavori che riguarderanno il proprio plesso – ha sottolineato Fioravanti –. In pratica, avranno una sede scolastica temporanea per il prossimo anno scolastico". A ottobre scorso, infatti, erano stati consegnati i lavori alla ditta incaricata e lo stesso sindaco spiegò che l’exavrebbe accolto i ragazzie, a seguire, anche quelli di altre scuole, come da programma generale per il recupero degli edifici scolastici".