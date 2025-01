Lapresse.it - Gaza, le famiglie degli ostaggi palestinesi sperano nell’accordo per cessate il fuoco

I familiari dei prigionierisi sono riuniti nella città cisgiordana di Ramallah, mentre si profila la prospettiva di un accordo tra Hamas e Israele per il rilascio dei loro parenti in cambio diisraeliani. Le due parti hanno subito nuove pressioni per fermare il conflitto in vista dell’insediamento del 20 gennaio del Presidente eletto Donald Trump, il cui inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si è recentemente unito ai mediatori statunitensi, egiziani e qatarioti nella capitale del Paese del Golfo, Doha.