Gautieri | Chiesa è un fenomeno farei follie per lui Garnacho talento straordinario

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Atalanta e Roma. Queste le sue parole:Nella sua lunga carriera, le è mai capitato di vedere un calciatore così importante come Kvaratskhelia abbandonare una squadra che, attualmente, è al primo posto?“Abbandonare è sempre una scelta pesante. Sicuramente si tratta di una decisione difficile da prendere. Rispetto moltissimo il Napoli e il giocatore. Parliamo di un ragazzo che aveva altre ambizioni e ha scelto di seguire il suo percorso. Penso che, in questa operazione, ci guadagnino sia lui che il Napoli, sia sotto l’aspetto economico sia sotto quello motivazionale. Quando un giocatore non vuole più rimanere, è giusto che vada via.