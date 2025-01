Sport.quotidiano.net - Finalmente il reparto avanzato di Dossena torna ad avere un’opzione in più oltre ad Antenucci e Rao. Karlsson torna in gruppo, risolto il problema al polpaccio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo due giorni di riposo di fila, ieri mattina la squadra diha ripreso la preparazione in vista del prossimo turno di campionato, in programma sabato alle 15 allo stadio Mazza contro il Sestri Levante. Per tutta la settimanae compagni lavoreranno alle 10,30 a porte chiuse al centro sportivo Fabbri, dove arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria. Il recupero più importante è sicuramente quello di Ottar, che a causa di una serie di infortuni alha già saltato la bellezza di 12 partite di campionato su 22. Inil 50% delle gare quindi misterha dovuto rinunciare al centravanti islandese, che sulla carta doveva essere il punto di riferimento offensivo del tridente spallino. È stata senza dubbio una prima fase di stagione da dimenticare per, a segno tre volte (in Coppa Italia contro l’Atalanta Under 23 e in campionato contro Arezzo e Ternana) e curiosamente sempre in occasione di sconfitte.