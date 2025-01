Quifinanza.it - Esportazioni italiane aumentano del 56%: olio, pasta e vino Made in Italy conquistano il mondo

Nel 2024, lehanno raggiunto nuovi traguardi, consolidando la leadership globale del nostro paese nel settore alimentare. Secondo il report Coldiretti su dati Istat pubblicato a gennaio 2025, i prodotti simbolo della Dieta Mediterranea – comeextravergine d’oliva,– hanno registrato un incremento significativo delle vendite, segnando un +56% per l’d’oliva, un +5% per lae un aumento anche per ile il pomodoro trasformato.legrazie al successo della Dieta Mediterranea nelLa Dieta Mediterranea, eletta come la migliore aldal ranking elaborato da U.S. News & World Report, continua a conquistare le tavole mondiali, grazie ai suoi numerosi benefici per la salute. Oltre a garantire il controllo del peso, la salute del cuore e del sistema nervoso, è riconosciuta per la prevenzione del cancro e delle malattie croniche, oltre a favorire il controllo del diabete.