Ilfattoquotidiano.it - Ecco la classifica dei 100 piatti più disgustosi del mondo: dagli gnocchi di sangue alla carne di squalo, ci sono anche due specialità italiane

Se siete appassionati di classifiche a tema alimentare, TasteAtlas.com è il sito che fa per voi. Non si tratta solo di scoprire qualipiù buoni delmaquelli più, per l’esattezza i centopeggiori del globo. Secondo chi? TasteAtlas ha stilato un elenco ditipici e si è basato sulle valutazioni di 600.000 viaggiatori. Cidueitaliani, ma arriviamoci con calma.La domanda che, immaginiamo, preme al lettore è “quale piatto si trova al primo posto?”. Ebbene, i Blodpalt. Cosa? Tradizionalmente associati alle regioni settentrionali della Svezia eLapponia finlandese,di colore marrone scuro, preparati con farina di segale o d’orzo eanimale. Sebbene in passato fossero realizzati principalmente condi renna, oggi esistono numerose varianti regionali che utilizzanodi diversi animali, spezie e in una variantele patate (schiacciate).