È morto Bigalli | Era l’anima del Circolo

Se n’è andato due giorni fa ad 88 anni. Ed il mondo dell’associazionismo montelupino ha perso una delle sue figure "storiche": anche il sindaco Simone Londi e l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio per la sua scomparsa. Un’intera comunità si è stretta attorno alla moglie, ai figli e alla famiglia di Francesco, uno dei soci fondatori della Casa del popolo di Montelupo aperta nel 1955. E fino a non molto tempo fa aveva continuato a frequentare il’Il Progresso’, segnalandosi in passato anche come dirigente sportivo. "Quando nacque l’associazione sportiva al palazzetto, Francesco diventò di fatto il responsabile del calcio femminile – ha commentato Giovanni Vinci, consigliere delIl Progresso – lo voglio ricordare una persona affabile ed onesta, instancabile, che mancherà a tutti.