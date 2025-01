Quotidiano.net - Divino e mondano. La magia del blu trascende i confini

di Massimiliano Giornetti* ’Blue r/evolution’ è un’indagine approfondita sull’evoluzione del guardaroba maschile. Un passaggio culturale che evidenzia un cortocircuito sociale simbolicamente rappresentato da un colore, il blu. Da espressione della più assoluta esclusività e alto lignaggio ad emblema di uguaglianza forzata della classe operaria, il blu racconta attraverso i secoli una narrazione segnata da notevoli contrasti. Dal punto di vista sociologico, sono pochi i capi che nella moda rivelano una storia complessa come quella tracciata dal blu. Questa mostra ha lo scopo di indagare come un colore associato ad un indumento, nasconda un racconto nel segno della liberazione e dell’identità personale. Blue r/evolution non riguarda solo l’abbigliamento. Tratta una complessa indagine che rivela come semplici indumenti da lavoro possano riflettere, modificandoli, i nostri comportamenti sociali condizionando rivoluzioni culturali e politiche.