Sport.quotidiano.net - Riccardo Orsolini punta al record di gol in Serie A con il Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

ci riprova: a Bergamo, altra chance di scrivere ildi gol segnati inA in una sola stagione, dopo gli undici di due anni fa, attualmente eguagliati. Considerate le due reti realizzate in Coppa Italia è già la sua miglior stagione di sempre: ma c’è margine, ci sono 7 partite di campionato decisive davanti inA per provare a tagliare nuovamente il traguardo Champions o in alternativa tenersi stretta l’Europa e una o due gare di Coppa davanti per scrivere la storia. Orso bussa alla porta di nuovie della nazionale di Spalletti. Ilbussa alla sua: perché persi leader e titolarissimi come Skorupski, Ferguson e Calabria, con Odgaard e Holm in dubbio, è al suo numero sette che Italiano chiede gol e la capacità di caricarsi ilsulle spalle.