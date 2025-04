Playoff Uisp | Mb Team e Csf Bianchi Mda si qualificano Arena Metato in testa

Uisp, con altri verdetti. Dopo Arena Metato (campione in carica), Sconvolts (campione 2023) e Croce Verde Discobolo raggiungono i Playoff anche Mb Team e Csf Bianchi/Mda. Per l'Mb Team decisivo il 2-1 sul Real Nocchi (Salini, Corno/Da Prato), mentre per il Csf Bianchi è ininfluente la sconfitta patita contro il Bellariviera/Leblon. Bellariviera/Leblon che si impone 1-0 con il 15° centro stagionale del capocannoniere del campionato Silva, e che adesso l'obiettivo ce l'ha ad un passo, così come il Torcigliano che, nel recupero, strapazza 5-0 il fanalino di coda Piano di Mommio/Manù con Gaspari 2, Naitana, Accardo e Cursi. Vicinissimo all'obiettivo anche il Villa Diletta/Bayern Versilia che fa 1-1 contro l'Hotel Virginia. A segno Belloni. Sarebbe fuori dai giochi, invece, il GO I Passi 77 che vince, a tavolino, contro il Piano di Mommio/Manù.

