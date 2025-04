Ilfattoquotidiano.it - Fuga dal Venezuela? La storia del Team Guevara: perché una giovane squadra di baseball è al centro di un intrigo internazionale

“Credevamo fosse tutto più facile. E non sapevamo che Modena fosse così cara. Ora non abbiamo né cibo, né soldi“. Parla con un filo di voce José González, quasi ad ammettere una colpa mentre chiede aiuto. E un po’ si vergogna. Ha poco più di vent’anni, una felpa nera con una bandiera dele uno zaino sulle spalle. La tenuta sportiva, la ragione di vita. Gioca aed è qui per fare un provino o un torneo. “In Italia?”, gli viene chiesto con perplessità, vista la poca popolarità della disciplina nello stivale. Lui annuisce. Si trova in una parrocchia del modenese, è appena finita una catechesi e le porte stanno per chiudersi. Meglio andar fuori, visto che la chiacchierata si profila un po’ lunga. Con José escono altri due coetanei, sono vestiti come lui. E un’altra decina di giovani aspetta all’esterno.