Encomi ricompense e premi alle scuole

ricompense sono state conferite durante la cerimonia per coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie quali il salvataggio di vite umane o in operazioni di polizia giudiziaria. Sono stati concessi un Encomio solenne, cinque Encomi ed una lode ad altrettanti poliziotti. Encomio solenne all'assistente capo coordinatore della polizia di Stato Antonio Carrotta; Encomi al vice questore della polizia di Stato Andrea Crucianelli dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto; al sostituto commissario della polizia di Stato Claudio Tacconi; al vice sovrintendente della polizia di Stato Nando Di Giammichele; al vice ispettore tecnico della polizia di Stato Ilaria Catalini; all'agente scelto della polizia di Stato de Francesco Cosimo e la Lode al vice ispettore della polizia di Stato Gabriele Sardini.

