Inter-news.it - Col Cagliari l’Inter può agganciare il… Lille: record ad un passo – CdS

Domani Inter-e la squadra di Simone Inzaghi va a caccia della vittoria ma anche di un piccolonon banale, che ad oggi è in mano al.DUE PICCIONI – Il primo obiettivo di domani sarà in primis la vittoria, che però può arrivare solamente segnando., domani contro il(fischio d’inizio ore 18 a San Siro), vorrà raccogliere due piccioni con una fava. Ossia vincere per allungare momentaneamente sul Napoli, impegnato lunedì sera contro l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona, ed eguagliare ildel. In che senso? Infatti,è una macchina da gol e in Italia non ha eguali. La Beneamata, considerando solamente la Serie A, va in rete in casa da 37 partite consecutive. Filotto iniziato nelle ultime partite della stagione 2022-23 e arrivato fino ad oggi.