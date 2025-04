Cityrumors.it - Perquisizione a casa di un kickboxer professionista: ko i due agenti

Unmette KO duedi polizia durante unaper droga. Arrestato anche l’acquirente che lasciava il figlio da soloSe fosse stato un incontro sul ring o nelle gabbie, ne sarebbe uscito trionfante, con tanto di titoloni sui giornali e probabilmente anche qualche sponsor in più. Ilin questione, però, ha esibito le sue doti nel contesto sbagliato, probabilmente il più sbagliato possibile. E adesso, dovrà fare i conti con le inevitabili conseguenze.di un: ko i due– Abruzzo.cityrumors.itLa scena non si è svolta sotto i riflettori di un’arena, ma nella tranquillità (apparentemente) di unaad Anversa, dove la polizia stava semplicemente effettuando un controllo.La vicenda ha visto protagonisti due ispettori della polizia locale, che durante unadomiciliare per un caso di spaccio di droga sono stati picchiati con violenza dal sospettato: unesperto che, evidentemente, pensava che la sua palestra si fosse momentaneamente spostata.