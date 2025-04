Gqitalia.it - Per capire Milano, devi capire Sfera e Shiva

Terza puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap.Se c’è una cosa che - se sentite i nostalgici che gridano alle nuvole - si dice si sia persa nel rap di oggi è la spontaneità. Ovviamente è una sentenza su cui potremmo ragionare e discutere giorni, ma prendendola per vera,sono la risposta.«Merda fatta velocissima, ma intanto, suona come fosse già disco dell’anno», dicea un certo punto, ma più che nell’obiettivo - giusto - di volersi già mettere in testa la corona di disco dell’anno, è in quel «velocissima» che sta la chiave di lettura.Non è un tentativo di essere ingenui, Santana Money Gang, che prende il nome dall’unione delle due realtà che stanno alle spalle rispettivamente di, è un disco che ha un praticamente certo futuro roseo in termini di numeri e visibilità, però c’è una spinta di urgenza che si percepisce per tutto il disco, che fa sì che quel «velocissima» sia l’aggettivo più utile per descrivere il progetto.