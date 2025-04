Sport.quotidiano.net - Mattia Destro pronto al debutto con la Reggiana contro il Pisa

Leggi su Sport.quotidiano.net

È arrivato il momento di. A poco più di dieci giorni dal suo approdo in granata, l’attaccante è infattia rispondere ‘presente’ alla prima chiamata di mister Dionigi. Se non ci saranno intoppi dell’ultima ora (scongiuri più che mai ammessi, visto il periodo.) l’attaccante sarà convocato e domani pomeriggio andrà in panchina per la sfidail. "Non dobbiamo fare stupidate", aveva detto il tecnico granata rispondendo alle domande sulla gestione dell’ex bomber di Milan e Roma, ma adesso – pur con tutta la prudenza del caso – il momento sembra essere arrivato. Diventa difficile capire quale possa essere l’autonomia di un giocatore che, pur essendosi sempre allenato con un personal trainer, non gioca una partita vera dal 24 maggio dell’anno scorso, ma è comunque un primo passo significativo sia per lui che per il resto dei compagni.