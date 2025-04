Montebianco Prato Calcio a 5 | triplete e promozione nazionale

Montebianco Prato Calcio a 5 fa il triplete. Dopo la coppa Toscana e la coppa Italia regionale, ora arriva anche la vittoria in campionato e la promozione nel nazionale. La squadra allenata da Nicola Giannattasio ha centrato dunque tutti gli obiettivi che aveva in questa stagione e l'ultimo di questi lo ha raggiunto a due giornate dalla conclusione della regular season, al termine del recupero della ventunesima di serie C giocato mercoledì sera al Pala Kobilica contro la più immediata inseguitrice, la Decoratore Women Pistoia. Le biancazzurre si sono imposte per 3-1 lasciando le rivali seconde della classe a sette lunghezze di ritardo, incolmabili nelle ultime due partite di campionato. A pochi giorni dunque dalla conquista della Coppa Italia, prima fra tutte le squadre toscane ad ottenere questo risultato, il Montebianco festeggia nuovamente grazie ad un successo siglato dalle reti della solita Torrini, di Briccolani e di Bazzini.

